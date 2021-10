Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 19

Por tratarse de la protección de las personas, yo hago una recomendación siempre cuando se trata de los secretarios de Seguridad Pública: recomiendo, respetuosamente, a quienes van a gobernar, que cuiden ese cargo , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de ayer respondió que su gobierno no hace arreglos con líderes o sindicatos –en referencia al ferrocarrilero Víctor Flores, quien se dice intocable–, y auspicia la democracia sindical.

Al responder a una pregunta en torno a una probable investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, entre otros, negó tener conocimiento y respaldó al titular de ese organismo, Alejandro Gertz Manero: “No tengo información... nada. La fiscalía es independiente, la fiscalía es autónoma.

Yo lo que he planteado es que no debe haber persecución política, que no se deben fabricar delitos: justicia, no venganza. Entonces, es la fiscalía la encargada de hacer eso. Y le tengo confianza, eso sí, al fiscal, si no, lo diría, porque siempre digo lo que pienso. Entonces, le tengo confianza y sé que se va a actuar con rectitud.