De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 17

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyectaba enviar hasta 250 mil soldados, más de la mitad de los estadunidenses activos del ejército y una sexta parte de las fuerzas armadas, a la frontera sur a principios de 2020, lo que habría sido el mayor uso de su milicia desde la Guerra Civil, informó ayer el diario The New York Times.

Stephen Miller, el arquitecto de la agenda de inmigración de Trump, pidió al Departamento de Seguridad Nacional desarrollar un plan sobre la cantidad de tropas que se necesitarían para sellar la frontera de 3 mil kilómetros con México. No está claro si fueron los funcionarios de seguridad nacional o el Pentágono quienes concluyeron que se necesitarían un cuarto de millón de soldados , destacó el rotativo.

El concepto se transmitió a los funcionarios del Comando Norte del Departamento de Defensa, que es responsable de todas las operaciones militares en Estados Unidos y en sus fronteras, según varios ex altos funcionarios de la administración anterior. Señalaron que la idea nunca se presentó formalmente a Donald Trump para su aprobación, pero se discutió en reuniones en la Casa Blanca mientras debatían otras opciones para cerrar la frontera a la inmigración ilegal. El entonces secretario de Defensa, Mark Esper, disuadió a la administración del magnate de proseguir con el plan.