De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021

Celeste Batel, compañera de vida y de lucha del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, falleció ayer por la mañana. Su perfil discreto no le impidió mostrar su solidaridad y apego a las causas de la izquierda mexicana.

Al trascender la noticia, de la cual la familia Cárdenas no hizo ningún pronunciamiento a lo largo del día, uno de los primeros en manifestar su pésame fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero se expresó en redes sociales ante la pérdida de una mujer sencilla, comprometida y solidaria , y por la noche acudió al Panteón Francés para dar sus condolencias a los deudos y de manera especial a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Secretarios de Estado, dirigentes partidistas, gobernadores y políticos de distintos partidos también lamentaron el fallecimiento de quien, con una arraigada vocación democrática, fue la compañera del ingeniero Cárdenas en su lucha política por más 58 años.

Asimismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se guardaron sendos minutos de silencio para honrar la memoria de Celeste Batel.

Se casaron en 1963 y tuvieron tres hijos: Lázaro –hoy coordinador de asesores de la Presidencia de la República–, Cuauhtémoc y Camila, y tres nietos. En el libro Cuauhtémoc Cárdenas. Política, familia, proyecto y compromiso. Tres generaciones, un mismo destino, del periodista Luis Suárez –fundador de esta casa editorial–, Celeste Batel contó que conoció a Cárdenas Solórzano a los 16 años de edad, en 1960, durante una fiesta que había organizado una prima del político; tres años después contrajeron matrimonio.

Sobre su relación con el hijo del general Lázaro Cárdenas, comentó: Aunque admiraba a don Lázaro y aunque a veces me parecía un poco raro salir precisamente con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta familia en México ni me ayudó ni me estorbó para determinar mi relación.

En una de las muy pocas entrevistas que concedió, en el mismo texto añadió: fue una relación natural, fresca. Lo que me atraía mucho y me parecía poco común era su personalidad un poco seca, austera, a veces un poco distante, pero siempre bueno y protector .

A lo largo del día, en redes sociales hubo múltiples expresiones de solidaridad y apoyo a la familia por la pérdida de Celeste, quien, en esas coincidencias del destino, falleció el mismo día que el general Cárdenas del Río, 51 años después.