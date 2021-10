Sobre el encuentro con Kerry, destacó que es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos . Por ello, recordó que en una de sus primeras conversaciones telefónicas, Biden me expuso que no veía a México como patio trasero. Le agradecí y le dije que eso allana las cosas, porque dicha actitud es la que nosotros estamos obligados a hacer valer. México es un país independiente y soberano. Hay condiciones inmejorables para que se lleve a cabo una integración económica con dimensión social, respetando nuestra soberanía.

Ebrard adujo que México presentó el pacto de “reducir 22 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero entre esta fecha y 2030. El Presidente no ha querido que los compromisos se hagan a plazos muy largos, porque acaban en declaraciones políticas y no en algo efectivo. Presentaremos estos acuerdos, que son serios y de gran alcance, y se van a llevar a cabo desde ahora, no dentro de 20 años.

Tendremos un trabajo conjunto, como en otras materias, para la COP26. México y Estados Unidos trabajarán juntos para acelerar las contribuciones que reduzcan las emisiones de gas butano. Veremos también cómo podemos desarrollar juntos nuevas iniciativas y financiar o encontrar el financiamiento adecuado para lo que será la economía verde, porque todas medidas provocan grandes cambios en la economía.