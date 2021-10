César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 7

Un juez federal con sede en la Ciudad de México dejó sin efecto la suspensión definitiva que concedió al ex banquero Carlos Cabal Peniche, debido a que el empresario no se presentó a comparecer ante el juez de control que libró la orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el fraude de 695 millones de pesos. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no tiene impedimento para detenerlo.

En agosto, un juez de control libró una orden de captura contra Cabal y su esposa, Teresa Pasini Bertán, por su presunta participación en el fraude de 30 millones de dólares (695 millones de pesos) contra una persona moral.

En la resolución de Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez tercero de distrito de amparo en materia penal, que se publicó ayer en estrados judiciales, se señala que el empresario no compareció ante el juez de control del sistema procesal penal acusatorio adscrito a la unidad de gestión judicial 12, Héctor Fernando Rojas Pacheco, quien concedió la orden de arresto.