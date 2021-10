A

los odiadores profesionales del Estado y todo lo que huela a sector público, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) les ha dejado un atento mensaje: el papel del Estado ha sido esencial frente a la respuesta a la pandemia de coronavirus y debería serlo en la recuperación, por lo que se requieren instituciones públicas con nuevas capacidades .

Sin la participación del Estado, pues, sería impensable no sólo la vacunación de millones de seres humanos (y buena parte del costo de la investigación que llevó a tener el biológico necesario para combatir el Covid-19) y la canalización de recursos a la población más pobre, sino la recuperación económica del planeta. De hecho, si millones de personas no han sido inoculadas no ha sido por la negativa del Estado, sino por la falta de voluntad de las trasnacionales farmacéuticas que se niegan a liberar –así sea por un breve periodo– las patentes respectivas.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, subrayó que “iniciada la emergencia sanitaria se visibilizó el papel del Estado en el suministro de vacunas, en las transferencias de emergencia a poblaciones vulnerables para apuntalar a los hogares, en la inversión pública para los sistemas de salud –que tenían graves problemas en muchos de los países– y en la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social” ( La Jornada, Dora Villanueva).

Por ello, “el rol del Estado ha sido reconocido, revelado, para liderar los procesos de recuperación pospandemia, pero justamente se requieren instituciones con capacidades renovadas; la pandemia sorprendió a América Latina con pocas herramientas para enfrentar la complejidad de la crisis, la cual pasó de ser sanitaria a económica y luego a social y ambiental, hecho al que se suman los rezagos estructurales ya acarreados. La pandemia mostró en toda su diversidad e intensidad las inaceptables desigualdades de la región. También magnificó sus graves brechas estructurales (…) Se agravaron la baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad” (ídem).