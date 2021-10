H

ay tres momentos claves en la historia del Metro de la Ciudad de México: 1. Su inauguración en septiembre de 1969 con el general Alfonso Corona del Rosal como regente del entonces Distrito Federal. 2. El aumento del boleto de tres a cinco pesos en diciembre de 2013, que promovió el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y 3. El accidente de la Línea Dorada, en mayo de este año, con un saldo sangriento. Esta obra se realizó en la administración de Marcelo Ebrard. Tres encuestas de dudosa credibilidad dieron como resultado que los capitalinos estarían felices con el aumento propuesto por Mancera. Había ofrecido que los 3 mil millones de pesos que se calculaba obtener con el tarifazo se destinarían a 11 compromisos de rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento de trenes e instalaciones fijas, entre otros. ¿Cuándo se realizaron se percataron de que había fallas de origen en la construcción? ¿Cómo utilizaron el dinero? La Fiscalía del gobierno de Claudia Sheinbaum ha abierto expedientes a funcionarios y empresas por el suceso en la Línea Dorada. ¿Por qué no está incluido Miguel Ángel Mancera? El abogado Gabriel Regino, representante de cinco de los funcionarios públicos implicados, informó que presentarán denuncias en la Fiscalía contra Mancera; además de Florencia Serranía, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz, ex directores del Metro. El presidente López Obrador dice que hay interesados en hacer pelear a Claudia y Marcelo. Les recomendó (a los pica pleitos) que respiren hondo, que se tranquilicen. No te calientes, granizo...

Francia investiga a Iberdrola

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación preliminar por la adjudicación del parque eólico marino de Saint-Brieuc en 2012 a Ailes Marines, filial de Iberdrola. Según la Afp, citada por el diario digital español El Confidencial, la investigación trata de dilucidar si hubo algún tipo de irregularidad en la adjudicación del contrato. La firma de Iberdrola fue elegida por el Ministerio de Ecología y el de Industria contra la opinión de la Comisión de Regulación de la Energía, que hubiera optado por otro candidato, según revelan fuentes del caso citadas por Afp. Francia ha abierto esta investigación después de que un grupo de pescadores locales enviaran una denuncia a la fiscalía gala. El sector pesquero de la zona de Normandía se queja de los potenciales daños medioambientales que los parques eólicos marinos pueden causar a su actividad económica y están encabezando protestas. Ha amenazado con llevarse sus inversiones de México. ¿Cuándo?