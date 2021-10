Condolencias desde el País Vasco

n nombre de la izquierda independentista vasca, desea trasladar sus condolencias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un gran amigo del pueblo vasco, quien por desgracia, ha perdido a su esposa, Celeste Batel.

Toda nuestra solidaridad y cariño en estos momentos difíciles para él, su familia y personas allegadas.

Arnaldo Otegi

Fuerte abrazo para la familia Cárdenas

Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Camila, Lázaro y Cuauhtémoc:

Sentimos profundamente la muerte de Celeste, querida esposa y madre. Los acompañamos en estos momentos de gran pena.

Reciban un fuerte abrazo de parte mía, de mi familia y de mis compañeras y compañeros del Comité ¡Eureka! presentes con el recuerdo de haber coincidido en momentos importantes en el intento de cambio para la vida democrática y la búsqueda de justicia en este país.

Rosario Ibarra y familia

Celeste Batel: compromiso político y solidaridad sin protagonismo

Ajena a todo afán de lucimiento político, Celeste Batel compartió con su compañero de vida, Cuauh-témoc Cárdenas, su compromiso con diversas luchas. En 1988, cuando se realizó la primera movilización por el asesinato de una brigada de cuatro jóvenes que se encontraban repartiendo volantes en contra del fraude electoral de aquel año, llegó a las manos de los manifestantes una banderita negra. ¿De dónde habían salido esos estandartes de duelo y de denuncia? Sólo lo sabían Celeste y quienes junto a ella habían trabajado durante la noche anterior para producirlos y luego, con la mayor discreción, los distribuyeron.

Su sensibilidad y disposición a participar fuera de los reflectores fue una de sus mayores características que nos deja como valioso recuerdo.

Para el colectivo del semanario Corre la Voz, del que fui directora, fue un enorme estímulo haberla visto distribuir personalmente ese periódico (como una acción simbólica de solidaridad), al terminar una conferencia de prensa que realizamos, el 5 de junio de 1993, en compañía de diversas personalidades y de periodistas de otras publicaciones para denunciar la persecución de que eran objeto los distribuidores.

Carolina Verduzco

Precisiones a nota sobre Digna Ochoa

Leí con mucha atención la nota de Blanche Petrich que sobre el caso Digna Ochoa, a 20 años de su muerte, publicó La Jornada. En mi calidad de asiduo lector de su periódico y ex director general de Comunicación Social de la PGJDF, me gustaría precisar algunas cuestiones que no son personales, sino que están en la misma investigación del caso, por ejemplo, que fue el Ministerio Público, y nadie más, quien una vez enterado del lamentable hecho, acudió al lugar y fue quien abrió la puerta del domicilio cerrado por dentro, donde apareció el cuerpo de Digna Ochoa. De la duda del suicidio a la que se llegó en la primera investigación, una tercia de connotadas personas, Madga Gómez, Rosario Ibarra de Piedra y Miguel Ángel Granados Chapa, sugirieron al entonces procurador, Bernardo Bátiz, a Margarita Guerra como fiscal especial para investigar nuevamente el caso, quien llegó a la misma conclusión del suicidio de la defensora de los derechos humanos.