Un día después de esta histórica declaración, Otegi llamó a los demás involucrados en el conflicto, sobre todo al ex presidente de gobierno Felipe González, en el poder entre 1983 y 1995, precisamente el periodo en el que se registraron los hechos más sangrientos y numerosos del terrorismo de Estado contra militantes de ETA.

Madrid. Después de la histórica declaración del líder de la izquierda nacionalista vasca, Arnaldo Otegi, respecto de que nunca debió haberse producido la estela de dolor provocada por los atentados de ETA, el dirigente instó al ex presidente de gobierno español, el socialista Felipe González, a reconocer que él fue quien organizó los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) .

El líder independentista afirmó que sería un importante paso cualitativo para la convivencia que otros hicieran declaraciones respecto del 18 de octubre, producto de la autocrítica, no para pedirles cuentas o sufrir persecuciones penales , sino para poder coexistir.

Y afirmó: “qué importante sería, por ejemplo, que Felipe González admitiera: ‘yo organicé los GAL’. No como un reproche, sino para que cada uno asuma lo que hizo. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer lo que hemos hecho. Queremos saber si ellos están dispuestos a hacerlo. Qué gran aportación sería que alguien dijera, como nosotros el lunes, que en este país nadie debió haber sido torturado, ni desaparecido, ni perseguido”.

A pesar de que antier, parte del gobierno español y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebraron las palabras de Otegi, este martes la vocera de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, aseguró que son palabras todavía “insuficientes y que deberían pedir perdón; los gestos están bien, pero deben ir mucho más allá .

En tanto, en el Senado, el derechista Partido Popular maniobra para impulsar una declaración institucional de condena expresa a ETA, con motivo del décimo aniversario, sobre todo para intentar que la actual plataforma abertzale EH-Bildu no se sume y la politice. El PSOE anunció que se retiraba de las negociaciones, precisamente por este intento de manipulación de la derecha en un tema tan sensible, con lo que la moción no saldrá adelante, al requerir unanimidad.