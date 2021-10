Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 34

Morelia, Mich., Entre las seis personas ejecutadas la madrugada del lunes en el bar La Cantinita 25 de la capital michoacana, están Óscar David N, de 35 años, quien fue escolta del ex gobernador Silvano Aureoles, y Juan Ríos Rebollo, de 34, originario de Maravatío y sobrino del ex diputado local de Morena por Veracruz, Rubén Ríos Uribe, señalaron fuentes periodísticas. En el ataque también ultimaron a Juan R, comerciante; Rayner Stward de 19, originario de República Dominicana; Christian Jair C., de 27, quien era empleado de seguridad del bar, y Claudio G., de 23, capitán de meseros. En una versión, testigos aseguran que hubo una discusión, agresiones físicas y verbales dentro del bar antes de la ejecución; pero también se habla de un ajuste de cuentas, pues la policía encontró en el lugar más de 50 cartuchos percutidos.