López Obrador respondió a sus críticos: “hay grupos que buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Lo cierto es que no se aumentan los impuestos. Vamos a hablar con claridad para que no haya manipulación, llevamos ya tres años sin aumento de impuestos en términos reales, tres años sin gasolinazos, no es como antes, y tres años con una política de austeridad y anticorrupción. El presupuesto y la Ley de Ingresos van en ese sentido, ojalá y los legisladores los aprueben”.

¿La filantropía, el fomento a la cultura?, no, esa no es la función de las empresas, su función es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones , recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional negó indicios de terrorismo fiscal en su propuesta de paquete económico, y al contrario, puso sobre la mesa la determinación de su administración por no incrementar impuestos.

El mandatario explicó entonces las obligaciones del sector privado, y cómo su participación en actividades de filantropía y cultura tiene la intención de evitar el pago de impuestos.

“Tiene que haber una dimensión social cívica, no es acumular y acumular dinero; puede convertirse hasta en pecado social, habiendo tanta pobreza.

“¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos, porque va a destinar esos impuestos a programas sociales, si esa no es su función? Eso lo inventaron, ¿y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno; o sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos, fueron deducibles de impuestos y es la asociación civil de arte Rufino Tamayo, pero es porque no pagaron los impuestos. No.

Nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos y pagando sus contribuciones.

El tabasqueño insistió en que, si las empresas quieren ayudar, deberían contribuir más. Porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar.

–¿Y sobre el tema de que sea obligatorio inscribir a la jóvenes en el RFC? –se le insistió.

–Se busca que no haya fraudes fiscales utilizando la identidad de menores de edad, pero eso no afecta en nada. Lo que pasa es que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo.