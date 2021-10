▲ Aunque aún tiene secuelas debido al balazo que recibió en la cabeza, el ex americanista afirmó estar en paz y sin resentimientos hacia quien le disparó en 2010. Foto Pablo Ramos

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021

Morelos. Luego de 11 años de haberse alejado de las canchas tras recibir un impacto de bala en la cabeza, el ex jugador paraguayo Salvador Cabañas aseguró sentirse en deuda con el futbol, pues tuvo que retirarse en el mejor momento de su carrera, cuando era la máxima figura del América y estaba por participar con la selección de su país en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El futbol no quedó en deuda conmigo, yo quedé en deuda con él porque después de eso (el accidente) me retiré totalmente. Viví muchas cosas muy buenas a nivel deportivo e individual, por eso siempre voy a agradecer a la gente, gracias a ellos estoy vivo , mencionó ayer el otrora delantero azulcrema, quien inauguró la clínica Bioméxico, ubicada en Morelos y la cual atiende a personas que perdieron la movilidad.

Aunque aún tiene algunas secuelas debido a la bala que sigue alojada en el costado izquierdo de su cabeza, el guaraní afirmó estar en paz y sin resentimientos hacia José Jorge Balderas, el hombre que le disparó el 25 de enero de 2010 en los baños del Bar-Bar.

“Interiormente estoy muy bien, estoy en paz porque recibí una nueva oportunidad. Nunca me he arrepentido de nada, siempre he tratado de apoyar a mi familia y a la gente, y lo voy a seguir haciendo.

Si encuentro al señor enfrente mío, le voy a decir que lo perdono, yo no tengo ningún problema, por algo estoy con vida y siempre lo voy a agradecer , señaló.

Asimismo, Cabañas descartó que el motivo del incidente ocurrido hace poco más de una década haya sido un asunto de drogas o mujeres, y adelantó que la verdadera causa podría darse a conocer próximamente en la pantalla grande.