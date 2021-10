La música andina sonará con la actuación de Renata Flores, destacada cantante perua-na de música hip hop, pop y trap latino, quien prepara un concierto especial para el PVA. La cantante alcanzó la fama con un video de su versión del tema The Way You Make Me Feel, del estadunidense Michael Jackson, cantado en dialecto quechua ayacuchano.

El tablero cuadriculado regresa a la Casa del Lago con dos torneos de ajedrez en línea, ambos se juegan en la plataforma Lichess.org. La convocatoria para participar estará abierta hasta el 21 de octubre y está limitada a 50 participantes, el premio para el primer lugar consta de un estuche de ajedrez, reloj y paseo en lancha para cuatro personas en el lago de la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Además de la competencia, se presentará la charla Ajedrez y Palíndromos, donde la poeta y ajedrecista mexicana Merlina Acevedo leerá palíndromos y aforismos de su autoría para luego platicar con Lenin Velázquez sobre la relación entre los tipos de razonamiento de un palíndromo y una posición de ajedrez.

El concierto de la artista experimental, violonchelista, improvisadora y compositora coreana Okkyung Lee cerrará las actividades del PVA con el recital Traces (For Those Who Always Have to Leave / Para aquellos que siempre tienen que irse), grabado en los meses recientes en diferentes ciudades, sobre la memoria, voz y conectividad durante el confinamiento.