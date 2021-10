Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de octubre de 2021, p. 35

Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría dar la cara, actué profesional y de manera íntegra , afirmó el canciller Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la capital del país durante la construcción de la línea 12 del Metro.

Desde el atril de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario dijo que como jefe de Gobierno era difícil supervisar la colocación de pernos o las soldaduras, y para eso fue designado un equipo de profesionales muy reconocidos, con autonomía técnica y financiera.

Anticipó que los implicados seguramente se defenderán y saldrán adelante en tribunales.

Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador (y ex jefe de Gobierno Miguel Ángel) Mancera; hubo 134 causas, el gobierno de la ciudad perdió 124 y, de los mencionados, todos o casi todos ganaron muchísimos casos , señaló.

En la mañanera se planteó al canciller una pregunta sobre el peritaje elaborado por la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuyo eje es que el colapso en el intertramo de las estaciones Olivos-Tezonco el 3 de mayo pasado, se debió a errores en su construcción, entre otras causas.

La fiscalía solicitó audiencia inicial contra 10 personas físicas y morales para formularles imputación por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, tras el colapso.

