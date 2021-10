D

e Alfredo, ¿qué añadir? Sus discípulos, sus colegas ya lo están diciendo todo. Sólo algunas anécdotas que quizá echan luz sobre su persona, su bonhomía, su generosidad, su sabiduría. Mis amigos y yo madrugamos el día de las inscripciones de tercer semestre de licenciatura (en septiembre de 1993) para alcanzar lugar en su curso Mesoamérica I. Lo logramos. En el viaje de prácticas que ese semestre hicimos a Monte Albán y Mi­tla, me enamoré de Gaby Pulido, mi esposa.

En esos años, el examen que Alfredo aplicaba (era obligatorio tutearlo: si le hablabas de usted no te respondía) consistía en dos preguntas, y elegías una para desarrollar un breve ensayo. Me tocaron El calendario maya y La traza urbana de Monte Albán. Estuve tentado a devolver la hoja en blanco, pero lo medité seriamente y me dije a mí mismo no vuelvo a estudiar para este examen: voy por el seis . Saqué seis. En el segundo semestre me tocó la pregunta correcta: La guerra entre los mexicas (sí, desde entonces era tema de mi interés) y me dije de aquí soy .

Años después, en un desayuno con amigos, con Martha y con Gaby, Alfredo dio muestras de su prodigiosa memoria y su perpetuo interés por sus alumnos al comentar aquellos exámenes: Pedro es como (aquí, el nombre de un célebre matador de toros, que he olvidado) . Como no sé de toros, le pregunté, ¿por qué, Alfredo? Respondió: Porque unas veces sales escoltado por la policía y otras, en hombros de los espectadores . Así era: nos recordaba, seguía a sus alumnos, como nosotros a él. Volví a ser su alumno directo, como oyente, otros dos semestres, y con él y con Martha visitamos Palenque, Comalcalco, Tzin-tzun-tzan, Ihuatzio, Cempoala, Tajín…

Corría 1994, un año que nos revolucionó a muchos de quienes lo vivimos y tratamos de entenderlo. Fue el año del EZLN, que para sensibilidades y sabidurías como la de Alfredo significaba la reaparición en la superficie de las corrientes subterráneas de nuestra historia. En ese año y los siguientes hizo lo que pudo, cuanto pudo, por acompañar a las indígenas rebeldes. Además de ser asesor de los diálogos de San Andrés y de acompañar al obispo Samuel Ruiz en la comisión que detuvo la guerra tras la traición de Zedillo en 1995, estuvo con nosotros, como uno más, en el contingente de la Facultad de Filosofía y Letras en todas las marchas importantes, desde aquella multitudinaria que en enero de 1994 expresó su respaldo al zapatismo y exigió al gobierno detener la guerra.