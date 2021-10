D

esde el derrape de G. Agamben escribiendo La invención de una epidemia , a mediados de febrero de 2020, ha corrido mucha agua negacionista bajo el puente. El espectro negacionista abarca un vasto arco en el que caben el filósofo italiano y Bolsonaro; ambos llamaron a la epidemia gripe común ( gripinha, dijo el zafio brasileño). El negacionismo es aún más obcecado con las vacunas. Antier vi en tv a una señora italiana, robusta, bien vestida, que explicaba por qué no se vacunaría: No sé si esa vacuna ya fue probada . El hecho de que le informaran que las vacunas pasaron todos los protocolos, más un año de observación desde que inició la vacunación, eso no era información para ella. Quizá necesitaba que un negacionista de confianza se lo afirmara. Es así: el negacionismo nace de la ignorancia supina.

La estrella de basquetbol de los Nets de Brooklyn Kyrie Irving perderá hasta 35 millones de dólares por negarse a jugar en Nueva York: no quiere vacunarse: Hago lo que es mejor para mí. Conozco las consecuencias [de la vacuna] que hay aquí , dijo Irving. Quizá sea el microchip que Bill Gates estaría instalando en los humanos con la vacuna, según una de las informaciones que más han corrido en las redes sociales. En México se dice que las vacunas te magnetizan , que la vacuna produce muchas variantes del coronavirus , que está muriendo mucha gente , o que modifican el ADN , y mucho más. Negacionismo de la ignorancia que empeora la vida de todos.

En Nueva York, el rechazo a la vacuna es tan extremo que muchos neoyorquinos prefieren abandonar la ciudad, antes que vacunarse. Esto ocurre en los mismos barrios que han sufrido la pandemia, como el Bronx, que tiene las tasas más altas de hospitalizaciones, muertes y desempleo. Dicen desconfiar de la medicina de los blancos .

Como es claro, la ignorancia aparece entre los excluidos de todo, de la educación elemental, pero también entre los de arriba, como producto del individualismo feroz que empujó la ideología neoliberal. Con una cabeza del todo desamueblada, creen que están defendiendo su libertad.

Con una miopía imposible de superar, los países desarrollados acaparan las vacunas creyendo que así se protegerán, dejando a la inmensa mayoría del planeta en una intemperie propicia para que miles de millones de personas se conviertan en el campo de cultivo de variantes de SARS-CoV-2, frente a las cuales las vacunas actuales pueden ser agua de borrajas.

La gripinha de Agamben y Bolsonaro ha producido 219 millones de contagiados y 4.55 millones de muertos por el virus, pese a la prontitud con la que fueron producidas las vacunas. Allan Brandt, un historiador de la ciencia y la medicina de la Universidad de Harvard, escribió: “…vivimos en la época del Covid-19, no en la crisis del Covid-19. Habrá muchos cambios que son significativos y perdurables. No vamos a mirar atrás para decir ‘Ese fue un momento horrible, pero ya terminó’. Vamos a lidiar con muchas de las ramificaciones del Covid-19 durante décadas, décadas”.