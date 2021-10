D

urante esta semana, México, a através de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participa de manera presencial en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada en París, Francia, para continuar con el cumplimiento de los avances de nuestro país en materia de lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con los estándares que emite el órgano encargado de regular a escala mundial la lucha contra el lavado de activos, del cual México es miembro de pleno derecho desde 2000. No asistí a este foro internacional porque considero que mi función como titular de la UIF es en el interior del país, así como por las políticas de austeridad y racionalidad del gasto público del gobierno de México.

En este sentido, la delegación mexicana resaltará entre otros temas, el compromiso y apoyo de México hacia todos los proyectos, informes, tipologías y actualizaciones realizadas por el grupo, para identificar oportunamente los riesgos, tendencias y métodos utilizados en el LD y el FT, a fin de que las autoridades nacionales establezcan mecanismos efectivos para enfrentarlos, como es el caso de activos virtuales y los proveedores de servicios, así como los riesgos derivados por la pandemia de Covid-19, y las acciones de nuestro país para mitigarlos.

De manera particular, se destacará el interés del país en participar en el proyecto propuesto por Estados Unidos y Canadá sobre las ganancias obtenidas del tráfico del fentanilo y otros opioides sintéticos, que se iniciará en febrero de 2022. Por otro lado, se planteará la relevancia de la recuperación de activos como parte del combate al crimen organizado a través del decomiso de bienes producto del delito, en beneficio de la población, para que se destinen a programas sociales y servicios públicos, a lo cual me he referido anteriormente en este espacio.

Asimismo, se impulsará en el seno del GAFI un proyecto sobre tráfico ilícito de armas y lavado de dinero. Lo anterior, considerando la relevancia de abordar el flujo de armas que se introducen en nuestro territorio desde el país del norte de manera ilegal, lo cual, recordemos, es uno de los objetivos principales en la nueva estrategia de seguridad con Estados Unidos.