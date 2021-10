Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 19 de octubre de 2021, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció influyentismo en el Poder Judicial por parte de abogados como los panistas Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia.

Ante el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, rechazó tener participación alguna con su liberación bajo fianza.

López Obrador reconoció que sigue la corrupción en el país, pero no arriba del Poder Ejecutivo, en lo que a él corresponde.

Citó como cambios en su gobierno la eliminación del Estado Mayor Presidencial, la creación de la Guardia Nacional y que ya no hay en Seguridad Pública nadie como García Luna. O sea, para que nos entendamos, no somos lo mismo .

Una vez más el Presidente sacó, desde el atril del Salón Tesorería de Palacio Nacional, su pañuelo blanco en señal de territorio libre de corrupción. Pueden decir lo que quieran, pero ya no hay la corrupción que imperaba durante el periodo neoliberal .

En la conferencia de prensa de este lunes se le preguntó sobre Padrés, gobernador entre 2009 y 2015, sobre quien pesan acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal y que salió de prisión en 2019 bajo fianza.

El mandatario dejó entrever que esa salida tendría más bien relación con la citada influencia de los abogados panistas.