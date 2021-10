Morena resaltó que se trata de impedir el robo de identidad y depósitos millonarios de familiares para evadir impuestos.

Aunque la vicecoordinadora del grupo, Aleida Alavez, sostuvo que no hay ni habrá sanciones a los jóvenes si no se inscriben al RFC, Carlos Valenzuela (PAN) advirtió que, al mantener la obligatoriedad del registro, los jóvenes que no lo hagan serán acreedores a multas de entre 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos conforme las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. El Senado nos va a corregir la plana. Perdónalos, señor Monreal, porque Morena no sabe lo que hace , expresó desde la tribuna.

También se limitó a 7 por ciento de utilidad fiscal el monto que las empresas pueden destinar como donativos. No se busca evitar el altruismo legítimo, pero sí abusos. ¡Ya no más evasión! , manifestó Alavez.

Como parte de la miscelánea fiscal, el panista Valenzuela afirmó que se obligará a las maquiladoras y a los agentes aduanales a una doble tributación del impuesto al valor agregado.

En el dictamen de la Ley de Ingresos se aumentó el monto autorizado por el que el Ejecutivo puede adquirir deuda neta interna hasta 150 mil millones de pesos, 17.1 por ciento en términos reales más que este año, para quedar en 850 mil millones, mientras la externa se reduce a 3 mil 800 millones de dólares, mil 400 millones de dólares menos.

Como parte de la Ley de Ingresos, se explica que el impacto recaudatorio de no actualizar el IEPS y servicios a gasolinas será de 33 mil 449.6 millones de pesos.

A su vez, en el dictamen de la Ley Federal de Derechos se autorizaron incrementos en los pasaportes, que van desde 4.3 por ciento al de seis años, 5.6 el de tres, 12.6 para el de un año, 19 por ciento el de 10 y 24.3 por ciento a los oficiales. La expedición del certificado de nacionalidad mexicana pasa de 317.17 a 2 mil 26.65 pesos.