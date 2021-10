Todo apunta a que 2021 será un buen año económico para México (aunque con un resultado que no alcanzaría para tapar el cráter causado por la pandemia en 2020), cuando apenas meses atrás esos videntes no daban un cacahuate; de hecho, la mayoría de sus pronósticos apostaban a un segundo año de desplome, con argumentos más ideológicos que económicos. Fallaron, una vez más, pero sin sonrojarse le siguen dando vuelo a la hilacha.

En otro tenor, el IDIC señala que en agosto pasado la producción industrial del país registró un crecimiento mensual de 0.4 por ciento y de 5.2 por ciento anualizado. Datos positivos, sin duda, pero dos de los cuatro sectores industriales reportaron números en rojo, lo que empuja a tener una tendencia estancada.

Las manufacturas en el país continúan con resultados heterogéneos: de sus 21 componentes, dos registraron retrocesos anuales. Su ciclo se encuentra a la baja, en línea con el estancamiento de este segmento en Estados Unidos. Hay que recordar la naturaleza exportadora del sector, por lo que su desempeño se asemeja al del país vecino. Productos textiles, excepto prendas de vestir, retrocedió 0.9 por ciento anual y equipo de transporte 4.4 por ciento anual; este último suma su segundo mes consecutivo en números rojos (sigue el desabasto de micro transistores).

La minería y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final retrocedieron 0.1 por ciento y 2.5 por ciento, respectivamente, mientras la construcción avanzó 1.9 por ciento mensual.

La heterogeneidad en el crecimiento del país es síntoma de la desigualdad estructural entre las industrias, su dependencia internacional y debilidad ante impactos externos, por lo que urge una política para fortalecer la industria nacional.

Las rebanadas del pastel

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos 2022. La discusión pasará al pleno de San Lázaro, con una oposición que, sin propuestas alternativas y como disco rayado, a todo dirá no . ¿Por qué? Porque sus neuronas no dan para más, amén de que ya no recibe coimas.

