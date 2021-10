B

ajo presión de la opinión pública que no aprueba su desempeño por la falta de resultados, presión avivada por la fotografía del ex director general de Pemex Emilio Lozoya disfrutando de la buena vida en su calidad de testigo protegido , el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aparentemente ha hecho movimientos para judicializar a algunos personajes del expediente Odebrecht, entre ellos al ex presidente Peña Nieto y su cerebro gris Luis Videgaray, así como al ex diputado Ricardo Anaya. (Un sondeo publicado por esta sección el primero de octubre mostró que 52 por ciento de 2 mil 317 participantes reprobó con 5 puntos o menos su gestión y sólo 14 por ciento calificó de buena su actuación). Los indicios de una posible acción judicial se toman con reserva, ya que hubo intentos previos, fallidos. Lo firme es que, según la FGR, el 3 de noviembre termina el último periodo en que Lozoya puede seguir aportando pruebas y el juez deberá determinar si le da un nuevo plazo o lo envía del paraíso al purgatorio.

Los defensores