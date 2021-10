Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de octubre de 2021, p. 29

Cuernavaca, Mor., Un juez de control atribuyó el supuesto delito de ejercicio indebido del servicio público a la ex secretaria de Obras Públicas de la administración perredista que encabezó Graco Ramírez de 2012 a 2018; Patricia N , así como a Sergio N , subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra; a Alejandra N , ex directora general de Licitaciones, y a José N ex director de general de Caminos y Puentes.

El juzgador les imputó avalar una obra por adjudicación directa por un total de 42 millones 591 mil 188 pesos, para la modernización del circuito del Lago de Tequesquitengo , informó este lunes la Fiscalía Anticorrupción estatal en un comunicado.

Agregó que los tres ex funcionarios menores ya fueron vinculados a proceso, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación correspondiente, mientras que la situación jurídica de Patricia N se definirá el próximo jueves.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos acotó en su boletín que los imputados “presuntamente desacataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con el rubro en el estado de Morelos vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos.