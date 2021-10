Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 19 de octubre de 2021, p. 29

Zacatecas, Zac., Más de 800 choferes y concesionarios de taxis del municipio de Guadalupe y esta capital se manifestaron ayer por diversas avenidas hasta el centro histórico, para exigir al gobernador morenista, David Monreal Ávila, cancelar las alrededor de 200 concesiones de taxis “piratas”, que el priísta Alejandro Tello Cristerna entregó justo antes de concluir su mandato, en septiembre pasado.

Everardo Medina, a nombre de la Federación de Sindicatos de Concesionarios y Operadores de taxis, así como el dirigente de propietarios, Martín de la Torre, presentaron en la plaza de armas –frente al palacio de gobierno–, la petición urgente a Monreal Ávila, porque está de por medio, incluso la seguridad de miles de usuarios, que están expuestos a la violencia, y hasta al riesgo de un secuestro .

Los taxistas formales reclamaron también al gobernador zacatecano que “a más de un mes de haber iniciado su administración, no ha designado al titular de la Secretaría de Vialidad y Tránsito del estado.

“Nos parece muy grave que permitan la operación de los taxis pirata, que no tienen el permiso regular para operar, ni la documentación oficial, ni el seguro de viajero para dar el servicio”, reprocharon.