Sobre los créditos que son otorgados por instituciones asociadas a financieras, el número de créditos vigentes en abril de 2021 fue de 405 mil 778, lo que significó una disminución de 16.1 por ciento con respecto a los vigentes en abril de 2020. Esto se debe, en gran parte, a los que recibieron apoyo Covid-19 y que se restructuraron, por lo que no se consideraron en la cartera comparable y a la pandemia, en general , afirmó.

A su vez, la tasa de interés promedio no bancaria fue de 14 por ciento, 0.1 puntos porcentuales mayor a la observada en abril de 2020, y las instituciones que registraron la tasa más baja fueron Ford Credit con 11.1 por ciento; GM Financial con 14 por ciento y FC Financial con 15 por ciento.

A su vez, la institución que registró mayor participación en el número de créditos otorgados fue GM Financial. Este participante concentró 66.1 por ciento del saldo que conforma la cartera comparable y 68 por ciento del número de créditos otorgados por las instituciones asociadas a financieras de la marca.

En tanto, el banco central expuso que en abril de 2021, el índice de morosidad (Imor) del crédito automotriz se situó en 3.2 por ciento y fue el segundo más bajo respecto al resto de créditos bancarios que son destinados al consumo, sólo por encima del de créditos de nómina.