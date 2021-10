H

ace un par de años, poco antes de estas fechas, me enfrasqué en un sabroso diálogo con un amigo querido sobre los méritos respectivos de quienes eran, en ese momento, algo así como nuestros escritores de cabecera. Digo en ese momento porque, venturosamente, ese favoritismo suele ir cambiando al paso del tiempo, a medida que descubrimos nuevas querencias literarias.

En el centro de ese diálogo estuvo claramente presente el espíritu de la recomendación mutua. Yo le decía: Espérate a que descubras a Ismail Kadaré y te irás de espaldas . Y él me replicaba: Lee a Haruki Murakami y verás lo que es bueno . Cabe mencionar que ambos seguimos puntualmente la recomendación del otro, con resultados harto interesantes y enriquecedores. Nuestra conversación derivó de manera natural a una breve especulación sobre las probabilidades de nuestros protegidos de obtener el Premio Nobel de Literatura, con el que, hasta la fecha, ni Kadaré ni Murakami han sido galardonados. Y hacia el final del coloquio, un poco a la carrera, pregunté retóricamente que si había un Premio Nobel de Literatura, ¿por qué no había uno de música?

En semanas recientes, con motivo del usual ruido mediático-especulativo que sonó alrededor del posible ganador en literatura (que tiene por igual las características de un thriller, de un juego perverso de las casas de apuestas y de un retorcido ejercicio de corrección política), retomé por mi cuenta aquella especulación sobre el hipotético e inexistente premio Nobel de música .

De manera automática, por default, recordé dos galardones (uno local y uno global) que sí se otorgan en el ámbito musical y cuyas listas de ganadores son ciertamente interesantes. El local es el Premio Pulitzer, estadunidense, que se otorga desde 1943 en periodismo, literatura y música como reconocimiento a una obra particular, y no a la trayectoria del creador premiado. Los tres primeros distinguidos, de 1943 a 1945, fueron compositores de alto perfil y alcance internacional: William Schuman, Howard Hanson y Aaron Copland. Desde entonces, la lista se ha enriquecido con nombres de similar calibre, entre ellos los de Charles Ives, Walter Piston, Gian-Carlo Menotti, Virgil Thomson, Samuel Barber, Elliot Carter, George Crumb, Ned Rorem, Roger Sessions, John Corigliano, John Adams, y Steve Reich. La primera mujer premiada con el Pulitzer de música fue Ellen Taaffe Zwilich, en 1983, por su Primera sinfonía. Después de ella vinieron Shulamit Ran, Melinda Wagner, Jennifer Higdon, Caroline Shaw, Julia Wolfe, Du Yun, Ellen Reid y la premiada de este año, Tania León. Si bien la categoría ha sido dominada abrumadoramente por la música académica, la lista también contiene los muy estimables nombres de Wynton Marsalis y Ornette Coleman. A título muy personal, me sigo preguntando qué hace en tan ilustre compañía el nombre de Kendrick Lamar, un rapero del montón, pero Pulitzer 2018.