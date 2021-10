E

n marzo de 2018, le entregaron al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el informe Que cada gota cuente: una agenda para la acción del agua, parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe lo elaboró un panel de alto nivel con 11 jefes de Estado y un asesor especial en materia de agua. Lo copresidieron el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la de islas Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim.

Necesitamos una nueva perspectiva: repensar cómo entendemos, valoramos y gestionamos el agua como un recurso precioso , aseguran los firnantes, que hacen un llamamiento urgente y claro a todos los habitantes del planeta: Allá donde uno se encuentre y haga lo que haga, todos tenemos la responsabilidad compartida en cambiar el futuro del agua . En el documento se revela que 40 por ciento de la población mundial está afectada por la escasez de agua y que 700 millones de personas están el peligro de tener que desplazarse entre 2018 y 2030 por la falta de tan vital recurso.

El problema era ya grave hace tres años, pues 2 mil millones de personas estaban obligadas a consumir agua que no tenía todas las garantías de salubridad. Mientras 4 mil 500 millones no disponían de instalaciones sanitarias suficientemente higiénicas. A ello se suma que 90 por ciento de los mil desastres naturales más devastadores desde 1990 estaban vinculados con el preciado recurso. Además, no contar con agua potable o con muy poca, no solamente afecta la salud, sino que toca aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. Son las mujeres y las niñas las que más sufren por la falta de ella. Y 80 por ciento de las aguas residuales va a dar a los mares y ríos sin ser tratada, lo que impacta al medio ambiente.