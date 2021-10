E

s una pesadilla que decenas de barcos de carga con medio millón de contenedores con todo tipo de insumos y productos estén varados en las bahías de los puertos más importantes del mundo.

La pesadilla se convirtió en realidad debido a la ausencia de miles de estibadores, que la pandemia envió a sus casas. Lo mismo ha sucedido con los operadores de transportes de carga por carretera, los de trenes y todos aquellos que en alguna forma tienen relación con la transportación y distribución de mercancías.

El resultado es que el complejo y altamente tecnificado proceso conocido como cadena de abastecimiento se ha roto, ocasionando el encarecimiento de los bienes necesarios para la vida cotidiana. Los componentes de los autos no llegarán a tiempo a las fábricas en donde deben ser ensamblados; el trigo, el café, los plátanos y otros productos perecederos se perderán en los barcos anclados en las bahías de los puertos; los camiones que transportan insumos y productos permanecerán estacionados por falta de quien los maneje. Esa amplia gama de elementos son parte de una cadena que se ha paralizado por la ausencia de uno de ellos: los trabajadores. A ese vital componente no se le ha dado la importancia que merece. Su ausencia ha roto la continuidad de todo el proceso, con un resultado propio de una novela de ficción que se convirtió realidad en un mundo envuelto en una vorágine de integración que de repente se colapsó.