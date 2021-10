César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de octubre de 2021, p. 13

Abogados especialistas en materia penal coincidieron en que la ley en el país no garantiza los derechos de todo mexicano y que hay una aplicación selectiva de la justicia. Mario de la Garza, ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), señaló que mientras hay un número muy importante de personas de escasos recursos que están siendo procesadas o sin sentencia, hay casos mediáticos donde logran acuerdos políticos.

Los asuntos de mayor impacto, que tienen inclusive una incidencia política, se defienden con toda la estructura, con abogados de altísimos costos. No digo que esté mal, pero el tema es que hay manera de defenderse de manera muy selectiva y normalmente esos asuntos, salvo algunas excepciones, logran beneficios, acuerdos, para no ser procesados como lo hemos visto últimamente; personas acusadas de corrupción logran estos acuerdos poco transparentes y los ves en libertad, comiendo en restaurantes como si nada pasara, y por el otro lado ves a estos jóvenes en situación de pobreza que están olvidados en los penales, porque como no tienen voz son invisibilizados , indicó.