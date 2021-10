César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 18 de octubre de 2021, p. 10

Lamentablemente el gobierno mexicano ha delegado a casas de migrantes de organizaciones eclesiales, y a otras coordinadas por la sociedad civil, la responsabilidad de atender la crisis migratoria que padece el país, y ha sido omiso en cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las personas, establecido en el artículo primero de la Constitución, señaló la Iglesia católica.

En su editorial del semanario Desde la Fe intitulado Con el dolor no se trafica , dijo que ante este escenario, los obispos han dejado en claro que México no quiere ya más San Fernandos o más Cadereytas , no más muertes ni dolor, ni un país donde se separe a las familias migrantes, ni donde se trafique con el cuerpo y el dolor de las personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor.

Pero para ello, añadió, se requiere no sólo que el gobierno abandone su política de represión hacia los migrantes, sino que busque alternativas a la detención y a la regularización migratoria, para encontrar caminos más humanos y sin violencia a través del cual puedan transitar estos hermanos.

Indicó que, de acuerdo con el Estudio sobre las casas de migrantes católicas, elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en 2017, existen al menos 75 organizaciones eclesiales –en norte, centro y sur del país– que apoyan a los migrantes mediante albergues, comedores, parroquias, módulos de atención y dispensarios médicos. No obstante, estos se encuentran trabajando a toda su capacidad.