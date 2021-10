Entre lágrimas, los jóvenes no dejaban de agradecer los esfuerzos de sus amigos y del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), organización que visibilizó el caso e hizo lo pertinente para que la autoridad mexicana diera un viraje y aceptara brindar protección humanitaria a la pareja.

Llegaron a Turquía, desde donde la semana pasada volaron hacia la Ciudad de México. Aterrizaron el 13 de septiembre, pero fueron detenidos en el filtro migratorio.

Estuvieron retenidos e incomunicados en el AICM por casi 28 horas en espacios separados, dijeron, hasta que los subieron a un avión de Turkish Airlines de regreso a Estambul, cuyo destino final era Irán. El INM argumentó que la pareja incurrió en inconsistencias al no acreditar los motivos de su viaje.

“Las autoridades nos dijeron que no teníamos visas humanitarias, por lo que teníamos que regresar a nuestro país. Les dije: ‘Ok, si mi visa es de turista, déjame estar en México como turista, puedo procesar mi visa humanitaria aquí. No podemos volver a Afganistán, todo mundo sabe que está bajo control del Talibán. Como ser humano sabes mi situación; por favor, déjame entrar para protegerme’. Pero me dijeron que no”, señaló el joven.

Retenidos, se las arreglaron para comunicarse con sus amigos mexicanos, quienes buscaron opciones hasta que los conectaron con el Imumi.

La intervención de esa ONG fue fundamental y con la combinación de factores, se consiguió que la cancillería les otorgara protección humanitaria y se permitiera ingresar al país. El sábado volaron de Estambul a esta capital.