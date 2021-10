Mireya Cuéllar y Juan Pablo Guerra

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Lunes 18 de octubre de 2021, p. 4

Tijuana, BC., Desde el patio del Hospital General de Tijuana, y en el último día de su gira por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los trabajadores y dirigentes sindicales del sector salud a colaborar y terminar con la transa mediante la cual los medicamentos entraban por una puerta y salían por otra en los nosocomios del país; a cambio, dijo, antes de que termine esta administración se va a regularizar a todos los que hoy son eventuales.

El mandatario indicó que no podía generalizar sobre lo que ocurría con los empleados de los hospitales, pero necesitamos que no haya bloqueo, que no se esté impidiendo que haya todos los medicamentos , México requiere el apoyo de todos para que la corrupción, que era el gran flagelo del país, se termine.

No se puede hacer nada sin el apoyo del pueblo, apuntó López Obrador, y explicó que la base de la Cuarta Transformación es acabar con la corrupción porque era una peste peor que el Covid .

Abordó entonces el problema de la falta de medicamentos en los hospitales, de las 10 empresas que controlaban la compra y distribución; de las tres predilectas que le vendían al sector salud 50 mil millones de pesos al año y de cómo el artículo 4 constitucional es letra muerta porque todavía no se garantiza que cualquier enfermo pueda ser atendido en un nosocomio.