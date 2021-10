C

uando el partido El Salvador-México agonizaba y hubo la certeza de que no entraría al terreno de juego el zaguero del Génova Johan Vásquez, las redes sociales se activaron con reproches hacia Gerardo Martino con frases como si no lo ibas a poner ¿para qué lo convocaste? . El medallista de bronce en Tokio masculló su frustración y regresó a Europa. Pero fue cosa de tener la anhelada oportunidad para mostrar una vez más su valía; el domingo en su debut con el equipo italiano resultó pieza clave para evitar un revés.

En la fecha FIFA de octubre el Tata logró sacar las castañas del fuego, se mantiene en la cima del octagonal eliminatorio hacia Qatar, pero está lejos de haber convencido a los más exigentes. Su equipo funciona a impulsos, como una máquina vieja que caprichosamente se activa a ratos. Eso parece suficiente en la zona de Concacaf, aunque frente a Canadá sufrió lo indecible y con fortuna logró el empate, frente a una Honduras de muy bajo nivel lució a medias, pero ante la Selecta lo único rescatable es el resultado.

La defensa no es sólida, su ataque poco efectivo y el medio campo, intermitente. Sin embargo, donde no puede darse el lujo de fallar es en la zaga. Néstor Araujo y César Cachorro Montes han quedado a deber, mientras Jorge Sánchez se lesionó; de ahí el desencanto de no ver a Vásquez, quien enTokio llamó la atención en la mismísima tierra del catenaccio, donde el estratega del modesto club genovés, Davide Ballardini, parecía escéptico ante el oriundo de Navojoa, quien ya le despeja dudas.

La historia de Vásquez, de 22 años, es una muestra de paciencia y perseverancia, el central y lateral por izquierda debió digerir muchos sinsabores desde sus inicios. Los rechazos y desdenes en fuerzas básicas de Pumas, Tigres y Monterrey no lo desanimaron. Sólo su gran necesidad y arcas vacías hicieron que el equipo de la UNAM lo adquiriera a precio de ganga en 2020 y, ahora sí, lo pusiera a jugar. Jaime Lozano tiene mucho que ver en la historia que parece tornarse exitosa… Falta Martino.