e queja la cúpula empresarial por la afectación a la inversión privada foránea en el sector eléctrico que conlleva la iniciativa de reforma constitucional que en la materia promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta, dice, pone en gran riesgo el dinero de particulares (supuestamente 44 mil millones de dólares) comprometido en el gran asalto a la nación que significó la política neoliberal en este renglón, como en tantos otros.

Pero, más allá del vil chantaje de esa cúpula, en realidad, ¿de dónde salió buena parte de esos dineros comprometidos ? El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aporta una pista: el financiamiento de las empresas que llegaron a desplazar a la CFE, organizados en monopolios privados, fue pagado por la banca de desarrollo (propiedad del Estado); no hubo inversión privada; usaron el dinero de las Afore (propiedad de los ahorradores nacionales) para financiar a estas empresas; entonces, cuando hablan de que no va a venir capital extranjero, pues no es cierto porque el capital mexicano estuvo muy presente en esos proyectos .

Algo más: el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aportó 33 por ciento de los montos para financiar 64 proyectos privados en el sector eléctrico; Nacional Financiera (Nafin) destinó 50 por ciento para otros y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 37 por ciento , de tal suerte que los proyectos (particulares) de generación eléctrica derivados de la reforma energética del sexenio pasado (llena de marrullerías) no fueron realizados en todos los casos con inversiones que llegaran a México, sino financiados, para desplazar a la CFE, por la banca de desarrollo, recursos de las Afore y la banca comercial que opera en el país.

Por si fuera poco, los supuestos 44 mil millones de dólares en inversión privada en el sector eléctrico mexicano contrastan con lo documentado por la Secretaría de Economía, la cual revela que de 1999 (con Ernesto Zedillo) a junio de 2021 (con López Obrador) tales dineros sumaron cerca de 18 mil millones de billetes verdes, es decir, una cantidad 2.4 veces menor que el cacareado por Carlos Salazar (cabeza visible de la cúpula empresarial y empleado de FEMSA, consorcio propietario de la cadena Oxxo). Además, al menos una tercera parte de este último monto corresponde a reinversión de utilidades, es decir, ganancias generadas en México, no recursos provenientes del extranjero.