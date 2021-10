Privilegiar vidas por encima de la aplicación de la ley fue el válido razonamiento pragmático del Presidente de la República (primero señaló a su gabinete de seguridad como instancia decisoria de la liberación de Ovidio, que él había apoyado como hecho consumado, aunque después reconoció que la instrucción fue dada por él). Pero ese razonamiento circunstancial no debería constituirse, como parece suceder, en una aceptación tácita de la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con la ley en Culiacán, en particular, y en Sinaloa, en general.

Como en otros casos, este año Morena ofreció una candidatura a diputado federal a Marco Antonio Pérez Garibay, padre del famoso conductor de automóviles de carreras, Sergio Pérez, Checo, bajo consideraciones de redituabilidad electoral más que de congruencia partidista o ideológica (como en el caso sonorense de la conductora de programas de televisión Lilly Téllez).

Llegado a San Lázaro por la vía de la cómoda representación proporcional, Pérez Garibay expresó en días pasados, durante una sesión de la Comisión de la Defensa Nacional: No puedo dejar pasar este momento para agradecer a una ex primera dama que apoyó muchísimo a toda mi familia. Lo sabe, diputada Margarita, el cariño que le tenemos, que es parte de la familia: siendo su esposo Presidente de la República ayudó a que llegara nuestro piloto a Fórmula 1. Muchas gracias, Margarita .

También dijo: Me ha tocado caminar, gracias a Dios, con todos los ex presidentes que viven el día de hoy (...) Me siento orgulloso de ser amigo de todos los ex presidentes que viven y del actual, mi presidente Andrés Manuel López Obrador . Sobre aviso no hay engaño.

Astillas

El gobierno de Joe Biden ha hecho saber a la Corte de Estados Unidos que el programa Quédate en México podría reanudarse en caso de que avancen las negociaciones en curso con la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Eso implicaría que el vecino país de nuevo pudiera enviar al nuestro a miles de solicitantes de asilo a esperar las resoluciones tomadas por las autoridades estadunidenses: sería la aceptación renovada de la condición de patio trasero… Eduardo Verástegui, el actor y activista de grupos de extrema derecha, viaja con una delegación de empresarios de Estados Unidos para entrevistarse con gobernadores (ya lo hizo en Guanajuato y San Luis Potosí) y gestionar o concretar proyectos económicos… ¡Hasta mañana!

