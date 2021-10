S

ería necesario que 3 millones de ciudadanos (2 millones 845 mil 378, para expresarlo con precisión) votaran en el mismo sentido para que se llevara a cabo una consulta a fin de decidir si debe revocarse el mandato del Presidente de la República. En el sexenio de Felipe Calderón no hubiera sido problema reunir ese número de votos, porque era repudiado por el fraude electoral y los desmanes de su mano derecha, Genaro García Luna. Sin embargo, en esos años no existía la Ley de Revocación. La promovió Andrés Manuel López Obrador y está en vigor. Pero ¡oh Kafka! los dirigentes de oposición –Marko Cortés, el Chucho Zambrano y Alito Moreno– no están de acuerdo con que se someta a votación la revocación por dos razones que no admitirían: 1) entre todos no reunirían los 3 millones de votos, y, 2) en el remoto caso de que pudieran lograrlo, el resultado de la consulta favorecería a López Obrador. Ayer, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer el número final de votos que se necesitan para dar luz verde a la consulta que hipotéticamente se realizará el 27 de marzo de 2022. Al 15 de octubre de 2021, conforman la lista nominal de electores 94 millones 845 mil 915 ciudadanos, por lo que el mínimo requerido de 3 por ciento es el mencionado líneas arriba: 2 millones 845 mil 378. En el cálculo a cargo del Registro Federal de Electores también se definió ese porcentaje en cada una de las 32 entidades federativas: por ejemplo, en el estado de México, el más numeroso, sería de 376 mil 270 y en Baja California Sur, el menor, sería de 16 mil 820 votantes. Las cifras están fuera del alcance de la oposición. Lo que es doblemente kafkiano es que sea Morena el que promueva la revocación del Presidente emanado de sus filas sólo para demostrar que la gente no quiere que sea revocado. Será un gasto inútil de una buena cantidad de millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral.

