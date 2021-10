▲ Camilla Fabri, esposa de Alex Saab (a la izquierda), leyó ayer un mensaje de su esposo, durante una manifestación en la Plaza Bolívar, en Caracas, en repudio a la extradición del empresario de Cabo Verde a Estados Unidos. El detenido mandó a decir que no es suicida por si acaso me asesinan . Foto Afp y Ap

Maduro acusó que el gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a las negociaciones... no quieren la paz para Venezuela .

El jefe de la delegación opositora Gerardo Blyde, pidió desde la capital mexicana la reanudación del diálogo lo más pronto posible .

El gobierno de Noruega, facilitador de ese proceso, aseguró que seguirá trabajando para que el gobierno y la oposición venezolana vuelvan a la mesa lo antes posible.

En contraste, el opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 gobiernos como presidente venezolano, celebró en Twitter la extradición.

Saab, quien tiene las nacionalidades venezolana y colombiana, comparecerá hoy ante una corte de Florida. El ex funcionario fue vinculado a un presunto esquema de soborno por más de 350 millones de dólares en un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano. Su socio, Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, también es acusado por la justicia de Estados Unidos.

Antes de las declaraciones del mandatario venezolano, hubo una concentración en apoyo a Saab en Caracas. Ahí, su esposa, Camilla Fabri, denunció un segundo secuestro de su marido, y sentenció: lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará .

La mujer leyó un mensaje de su esposo en la Plaza Bolívar: enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito .

El empresario aseguró que está en pleno uso de razón y que no es suicida por si acaso me asesinan .

En otro orden, Maduro anunció que su país cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar contra el Covid-19 a 80 por ciento de la población, y anunció que a partir de enero comenzarán a llegar las dosis para los refuerzos.

Destacó que su gobierno logró conseguir las vacunas pese al bloqueo económico y la persecución financiera de Washington.