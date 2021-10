Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de octubre de 2021, p. 31

Cuernavaca, Mor., En Morelos ni los gobiernos de PRI, PAN, PRD o de la coalición entre Morena, PES y PT, por la que llegó al cargo el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, han podido pacificar el estado y acabar con la inseguridad e impunidad que padecen los habitantes desde hace tres décadas.

En todos esos años, las diferentes administraciones estatales sólo han acumulado miles de asesinatos dolosos, secuestros, decenas de feminicidios y robos de todo tipo, a pesar del presupuesto millonario que se les asigna cada año.

En las elecciones de julio de 2018, los morelenses, cansados de la violencia, inseguridad y falta de justicia, en las administraciones encabezadas por gobernadores de PRI, PAN y PRD, dieron un voto de confianza al ex alcalde de Cuernavaca, Blanco Bravo.

El ex futbolista ganó la gubernatura, porque era uno de los principales opositores al mandatario perredista saliente, Graco Ramírez (2012-2018), además de los votos que logró gracias a que el candidato a la presidencia de la República era Andrés Manuel López Obrador, entre otros factores.

En su primer discurso prometió que, a partir de ese día su prioridad sería el crecimiento y la seguridad del estado , incluso dijo que no iba a fallar en esos temas y en el combate de la corrupción. Pero no cumplió, igual que los ex mandatarios de otros partidos.

Desilusionados de Cuauhtémoc Blanco

A tres años de que inició su gestión, los morelenses se sienten desilusionados de Blanco Bravo, pues no ha acabado con la corrupción en el Congreso local y menos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , ni ha sido capaz, con su gabinete de seguridad y justicia, de erradicar la violencia e impunidad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), del 1º de octubre de 2018 a agosto de 2021, han ocurrido en la entidad 3 mil 330 homicidios, de los cuales 2 mil 563 fueron dolosos y 767 culposos.