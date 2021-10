Es triste porque yo no quiero que me entreguen a mi esposo hecho cenizas, no sé, porque en su momento, cuando puse la denuncia, no hicieron nada. Después de cuatro meses, comenzaron a buscar , reprochó Juana María Prado, vocera del colectivo.

Suman 164 casos, según el colectivo Todos Somos Uno

De acuerdo con Todos Somos Uno, hasta ahora han desaparecido 164 personas en la vía de Monterrey a Nuevo Laredo, todos cerca del kilómetro 26. Juana, quien tiene desaparecido a su cónyuge Pedro de Jesús Castro, quien trabajaba como conductor de una aplicación de transporte, se pronunció porque las autoridades ponga un retén permanente de militares o refuercen la seguridad.

Una de las más recientes desapariciones documentadas es la de Erick Iván Rangel Santillán, de 28 años, quien laboraba como chofer de una aplicación de transporte.