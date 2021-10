Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de octubre de 2021, p. 29

Morelia, Mich., Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), procedentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México, entre otras entidades, acordaron crear un frente común contra las políticas educativas y laborales que perjudican a su gremio. Además, se solidarizaron con los maestros de Michoacán, a quienes no les han pagado salarios y prestaciones.

Líderes de la CNTE celebraron una asamblea nacional representativa en esta capital, donde convinieron buscar no sólo el trato amable con la Federación, sino lograr compromisos tangibles y claros a favor de un magisterio que cada vez recibe peor trato . No vamos a aceptar reuniones nacionales que tengan como eje central ser bien atendidos y bien escuchados; requerimos soluciones a los problemas nacionales que tiene este magisterio, que no son sólo heredados sino generados con la implementación de la nueva reforma educativa , destacó Gamaliel Guzmán, dirigente de la sección 18 de la CNTE, con sede en Michoacán.

Amagan integrar brigadas de autodefensa magisterial

Por eso decimos al gobierno federal y a los estatales: no vamos a descansar, gobierne quien gobierne, en la lucha por nuestros derechos laborales, y en el caso de Michoacán decimos claramente, si hay la intención de acallar nuestras voces, de romper con nuestras manifestaciones a través de grupos paramilitares, vamos a tomar en serio, como un compañero decía, integrar brigadas de autodefensa magisterial , señaló.

Dijo que a la fecha, los docentes michoacanos se han defendido con la denuncia pública, por lo que exigió a las autoridades encargadas de impartir justicia atender las denuncias presentadas, que los delincuentes que hoy están en las calles sean encarcelados y se les haga pagar los daños que han causado a la CNTE .

Guzmán se refirió a la corriente magisterial Poder de Base –que aglutina a unos 2 mil profesores, afiliados a la organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)–, que a principios de 2020 sacó a golpes a mentores de la CNTE de las instalaciones sindicales en Morelia, y el pasado 1º de octubre incendió las oficinas centistas ubicadas en la calzada La Huerta. Poder de Base fue parte de la CNTE, pero hace casi tres años fue expulsada por implementar acciones radicales.

Desde hace unos cien días, integrantes de Poder de Base bloquean vías del tren en la comunidad Caltzontzin del municipio de Uruapan, para demandar el pago de tres quincenas que aún les debe el gobierno estatal. Además, mantienen un plantón desde hace poco más de dos semanas, y normalistas incorporados al FNLS sacaron a golpes del albergue de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a alumnos incorporados a la Coordinadora de Universitarios en Lucha.