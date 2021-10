L

a idea se nos ocurrió una mañana en la redacción de Nexos trabajando en la misma mesa larga en torno a la cual, pocos años después, la setentena inconforme de unomásuno fundaría este su periódico La Jornada. La vida adulta nos había alejado del futbol, teníamos ganas de volver a patear la pelota. Luis Miguel Aguilar era un entusiasta y americanista, pero a mí y a Rafael Pérez Gay, recién incorporado a redacción, también nos encantaba andar a las patadas con la bola. O nos había encantado. Éramos a la sazón unos sedentarios redactores postuniversitarios a régimen de café, cocacolas y cafiaspirinas. Debía correr el 81. Invitaríamos cuates el próximo sábado al estacionamiento de Filosofía y Letras para una cascarita. Así de simple. Pondríamos el balón.

Se corrió la voz. Lo que es andar en un gremio ganoso. La respuesta fue inesperada, cayó tanto personal que dio para hacer retadora. Andábamos en nuestros veintes o cerca de los treinta, aún carburábamos aceptablemente. Se dejaron caer, ese y los siguientes sábados, poetas y escritores de nuestra rodada, solos o en banda. No confío demasiado en mi memoria, pero claramente recuerdo que los cracks eran Ricardo Castillo y Luis Miguel. Daniel Sada, que aún siendo robusto jugaba con agilidad admirable.

Allí, sobre el cemento del estacionamiento vacío de la facultad en Ciudad Universitaria más próxima a Insurgentes, al pie de los delirantes murales de Juan O’Gorman, nació una curiosa tradición, variante del futbol de salón, futbolito o cáscara callejera.

Nunca formal, convocó a los poetas de Ciencias Políticas Arturo Trejo Villafuerte, Rafael Vargas, José Buil, Juan Manuel Asai, Víctor Navarro, Emiliano Pérez Cruz. Su cabecilla, Roberto Diego Ortega, me parece que por entonces no vivía en México. También de Políticas eran Carlos Chimal, Jaime Avilés y Juan Villoro, que entonces se me figuraban una especie de trío.

Llegaron desde luego los colaboradores jóvenes de Nexos, que demás editaban el Suple del Siempre!, La Cultura en México, dirigido laxamente por Carlos Monsiváis: Antonio Saborit, Alberto Román, Sergio González Rodríguez, además de Rafa y Güicho. En ese entonces tenía yo de vecino en la Romero de Terreros al jovencísimo poeta Andrés Ordóñez, en cuya casa se reunía una peña anarquista-poética que aportó a la cascarita a Carlos López Beltrán, de Ciencias, y las habilidades maduras de José Luis Rivas.