La Secretaría de Cultura lamentó en redes sociales el deceso de un director indispensable en la historia del cine mexicano, un contador de historias que defendió las causas justas e inspiró a varias generaciones .

Desde hace unas semanas el Canal 22 programó el ciclo Ruta Cazals, que se trasmite todos los domingos por la noche. Comenzó con Canoa y para hoy está programada Kino, la leyenda del padre negro.

En una entrevista con La Jornada, en febrero de 2008, a propósito de haber recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, Cazals refirió que su trabajo es una forma testimonial con un punto de vista crítico , el cual es compartido por sus colaboradores. Como ejemplo menciona los guiones de Tomas Pérez Turrent (Canoa) y la novela de José Revueltas, adaptada por José Agustín (El apando).