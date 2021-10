B

rasil vive una etapa en que lo cotidiano muestra dos caras. Una, la de un mandatario sin rumbo, un gobierno que resbala en promesas incumplidas y que a la vez destroza todo y cualquier aspecto de la vida nacional. La más reciente iniciativa en esa dirección fue imponer un severísimo recorte en el presupuesto destinado a investigaciones científicas, lo que paralizará el sector.

La otra, un cuadro cada vez más dramático, que se traduce en una miseria que se propaga con velocidad espeluznante.

La manera como el ultraderechista Jair Bolsonaro y su gobierno de ineptos sin remedio tratan de manipular la realidad revela una capacidad creativa asombrosa.

Buen ejemplo de esto ocurrió el pasado viernes: una de las páginas digitales de la Secom (Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República brasileña) ostentó un titular de estruendo: Mil días de un gobierno serio, honesto y trabajador .

Y abajo, donde se esperaba ver los hechos gloriosos hechos por el demencial mandatario, apareció un inmenso vacío.

La verdad es que sobraron razones para la suspensión de la página. Primero, no se trata de un gobierno serio porque directamente no hay gobierno. Segundo, porque se multiplican las denuncias, evidencias y pruebas de corrupción no sólo en el gobierno, sino también en la misma familia presidencial, esposa e hijos, inclusive.

Y del tercer ítem mencionado, trabajo, mejor ni hablar.

Bolsonaro sigue en un incesante desfile por el país, inaugurando desde puentes de 10 metros de largo por cinco de ancho hasta agencias de correo, en una anticipada campaña de las elecciones del año que viene.

A cada aparición, a cada declaración, sigue criticando el uso de mascarillas y al mismo tiempo que critica y duda de la eficacia de las vacunas contra Covid-19, reitera su defensa del uso de medicamentos que, además de ineficaces, pueden provocar daños colaterales que llevan a la muerte.

De paso, y en una clara muestra de su desequilibrio, se cubre de elogios, recordando que Brasil es el tercer país que más vacunó en el mundo.

Como siempre, manipula. Ocupamos, por cierto, el tercer puesto entre los que más vacunaron, pero cuando se trata de números proporcionales a la población, aparecemos en un modestísimo lugar 66. Por el contrario, en número de muertos por Covid-19, ocupamos el segundo, sólo detrás de Estados Unidos.