Domingo 17 de octubre de 2021, p. 11

Con menos de 20 hablantes en todo México –la mayoría, de edad avanzada–, la lengua del pueblo indígena tohono o’otham está en grave riesgo de desaparecer, por lo que la profesora y líder tradicional Doraly Velasco León desarrolla una aplicación para rescatar el idioma de sus antepasados y tratar de salvarlo de la extinción total.

“La lengua o’otham (que significa ‘gente del desierto’) está en riesgo, esa es la realidad. En mi comunidad, que se llama Quitovac, ya no hay hablantes. No estoy segura de los números, pero debe haber 14 o 15, máximo, en todo el país”, advirtió la docente en entrevista.

El territorio de esta etnia quedó escindido por la frontera entre México y Estados Unidos tras la firma del Tratado Gadsen, en 1854, por lo que del lado sur de la línea divisoria este pueblo originario se asienta en diversas comunidades desérticas de Sonora, aunque también hay algunas familias en Baja California, Veracruz, Durango y Tamaulipas.

Del lado norte de la frontera, donde el nombre de la lengua se escribe con d (o’odham), los miembros de este pueblo originario habitan en varias reservas del estado de Arizona, como Gila Bend y San Xavier.

El idioma de esta nación indígena binacional forma parte de la rama lingüística yuto-azteca, y una de las probables razones de su declive, considera Velasco, es la discriminación que padecen los o’otham y otros pueblos originarios, lo que llevó a muchas familias a ya no enseñarla a sus hijos.

“Desde tiempos remotos se nos prohibía hablarla y que se la enseñaran a los niños. Mi papá era hablante y en mi casa se comunicaba así con mi mamá, pero ellos no me la enseñaron a mí ni a mis hermanos. Él nos decía ‘en la escuela les enseñan puro español y no quiero que sean discriminados porque no lo hablan’”, expresó la maestra.