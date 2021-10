Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 17 de octubre de 2021, p. 8

La cantidad de equipo de protección personal que usa el personal médico para atender a pacientes Covid-19 se redujo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) entre 35 y 40 por ciento , sin que implique mayor riesgo de contagio para los trabajadores, señaló Justino Regalado, subdirector de Atención Médica Neumológica de dicha institución.

En entrevista, precisó que en los primeros seis meses de la pandemia utilizaban demasiados insumos de protección desechables, pero tras realizar estudios analíticos y en función de la experiencia y el aprendizaje se redujo su uso, y descartó que la motivación haya sido el ahorro de recursos.

Nos dimos cuenta, por estudios que hicimos, de que era exagerado. No necesariamente nos protegían más ni protegían más al paciente. Primero, lo hicimos de forma exagerada, no queríamos correr riesgos, y con cada versión hemos visto que nuestros contagiados no se incrementan. No es para hacerlo barato, lo hacemos eficiente. Vimos la forma de emitir menos contaminación, sin poner en peligro a los trabajadores.