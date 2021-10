Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Domingo 17 de octubre de 2021, p. 4

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobará este lunes el proyecto de Ley de Ingresos 2022, la Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos, que están en línea con el planteamiento del Ejecutivo, al que sólo se le hace una precisión para definir que la obligación de los jóvenes de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no implicará que de inmediato paguen impuestos si no tienen ingresos, ni serán sancionados si no presentan declaración.

De acuerdo con los proyectos de dictamen que comenzaron a circular entre los diputados este sábado, se avala la medida de hacer responsables a los contadores públicos de encubrimiento de delito fiscal y se ratifica el nuevo régimen simplificado para las empresas, además de que se confirma la tasa cero para productos de higiene menstrual.

El planteamiento coincide en la estimación del Ejecutivo de que habrá ingresos por un total de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, de los cuales 3 billones 944 mil corresponden a impuestos y 411 mil millones a cuotas y aportaciones de seguridad social.

Por otra parte, se prevé que el producto interno bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual de entre 3.6 y 4.6 por ciento. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se propone utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2022 de 4.1 por ciento, así como un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar estadunidense, plantea la comisión.

En tanto, el proyecto estableció la plataforma de producción de petróleo crudo en un millón 826 mil barriles al día, con una estimación de 55.1 dólares por barril.