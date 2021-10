“Cuando comenzó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los fifís, los conservadores, no entendían cómo es que se le iba a entregar una beca o cómo se le iba a dar trabajo de aprendiz a un joven, no estaba en su esquema mental, como tampoco está que la educación sea un derecho y no un privilegio. Por eso me da muchísimo gusto estar de nuevo en San Quintín”, apuntó durante su cuarta visita como Presidente a esta zona del país.

Raquel Sosa, directora general del organismo que coordina las universidades Benito Juárez, señaló que los estudiantes, los que están aquí, son hombres y mujeres extraordinarias, madres de familia, varias también que han hecho el esfuerzo de estudiar, vienen de todas las regiones del país, creo que esta es la sede educativa con más pluriculturalidad de todas. Y son hijos también de jornaleros agrícolas que se han establecido después de muchos años acá y están estudiando con gran entusiasmo .

Por otro lado, el Presidente consideró que en especial se debe incrementar el salario de los trabajadores agrícolas y los jornaleros, y también todas las prestaciones, porque si no fuese por ellos, no habría producción .