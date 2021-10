E

l próximo sábado 23 de octubre en la Casa Refugio Citlaltépetl, que con sensibilidad y apertura dirige María Cortina, será la presentación de un libro de excepcionales características, titulado Pinturaleza, del pintor, dibujante y escultor Rafael Sánchez de Icaza, cuya lograda evolución se refleja en esta nueva obra, editada por Grupo Indi y el hierro de Caparica en noviembre de 2019, pero cuya presentación debió posponerse debido a la pandemia. Intervendrán Jorge F. Hernández, Mario Arturo Ramos y Páez.

El acto es doblemente significativo: por un lado la Casa Refugio se inscribe dentro de la mejor tradición cardenista y su ejemplar internacionalismo al abrir las puertas de México a miles de refugiados de la guerra civil española, y por el otro, que buena parte de la obra sanchezdeicaciana plasma la fiesta de los toros de manera originalísima, gozosa, policroma y libre.

Casi nadie lo sabe pero el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, en junio de 1936, sufragó el pasaje de regreso de España de varios novilleros y subalternos mexicanos con motivo del boicot del miedo , como calificó Juan Belmonte a la negativa de los diestros españoles de alternar con los invasores toreros de México, encabezados por un Armillita imparable. Cárdenas, como fugaz taurino pero persuadido mandatario, no distinguió oficios ni cayó en simplificaciones animalistas.