E

l salón Margot es amplio, suficiente para las diez mujeres que asisten al curso de manualidades, nivel cuatro. En la primera mesa, Anabel, Mercedes y Carmina arman las flores de papel que adornarán la ofrenda del Día de Muertos, este año a cargo de las alumnas más avanzadas en la academia Arte y Decoración.

Mercedes: –¿Ustedes ponen altar en su casa? Carmina: –Antes, sí. Ahora ya no, porque me falta tiempo y tengo menos espacio. Saben que mi hermana Rosenda lleva casi un mes viviendo con nosotros. Por mí está bien, así mi madre –que no ha salido desde que empezó la pandemia– está menos deprimida.

Mercedes: –Hace tiempo que tu hermana no viene a clases. ¿Cómo está?

Carmina: –Con lo que le sucedió, ya te imaginarás... Dice que tal vez no le dolería tanto la separación de David si él la hubiera dejado por otra mujer.

Anabel: –No entiendo. ¿Por quién la dejó?

Mercedes: –Cuéntale, cuéntale para que sepa cómo está ahorita la situación entre las parejas.

Carmina: –Nada, pues que David se fue a vivir con Álvaro.

Anabel: –¿Algún pariente suyo?

Carmina: –No, un muchacho que hace poco llegó a trabajar a la empresa de mi cuñado y ahora viven juntos. Y mi pobre hermana que se imaginaba...

Anabel: –Ahí viene la maestra Rebeca. Si nos encuentra platicando dirá que por eso vamos tan atrasadas. Rápido, pónganse a armar una flor.

II

En el salón Margot sólo permanecen Anabel, Carmina y Mercedes.

Anabel: –Ya se fue la maestra. Cuéntanos qué ibas a decirnos de tu hermana.

Carmina: –La muy tonta creyó que Álvaro había empezado a ir todos los domingos a su casa para verla a ella. El día que me lo hizo saber me preguntó si creía necesario advertírselo a David. Le dije que no, ¿para qué? A menos que Álvaro estuviera enamorándola. Me contestó que cómo se me ocurría algo así, pero se puso toda colorada y le brillaron los ojos. Pienso que ese muchacho te gusta, le dije. Rosenda me salió con que no precisamente, pero que sí le hacía mucha ilusión verlo. De todos modos, le aconsejé que no fuera a meterseen un lío.

Anabel: –¿Conoces a Álvaro?

Carmina: –Lo vi hace poco, un domingo que mi hermana me invitó a comer. Es joven, alto, flaco, nada guapo, pero sí muy atractivo. A mi hermana ha de parecerle muy simpático, porque ese domingo se la pasó muerta de risa por todo lo que él decía y hasta tuve la impresión de que le coqueteaba. Cuando nos fuimos a la cocina a preparar el café le pedí que se controlara un poco. Se hizo la loca, no sabía de qué le hablaba y regresó al comedor con un caminadito que nunca lehabía visto.

Mercedes: –Dijiste que Álvaro es joven, y tu hermana andará por los cuarenta y pico, ¿no?