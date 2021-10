Afp

Periódico La Jornada

Domingo 17 de octubre de 2021, p. 19

Estocolmo. La activista ecologista Greta Thunberg lamentó ayer que la COP26, que empezará dentro de dos semanas en Glasgow, no comportará grandes cambios , a pesar de ser una cumbre crucial para el futuro del planeta.

En la situación actual, esta COP no comportará grandes cambios , señaló a la agencia Afp la líder del movimiento Fridays for Future durante un concierto sobre el clima organizado en Estocolmo.

La COP26 y todas las reuniones internacionales tienen el potencial de cambiar las cosas, ya que reúnen a mucha gente. Debemos garantizar que se aprovechará esta ocasión , añadió la joven militante, vestida con una chaqueta polar negra.