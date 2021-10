La sentencia del tribunal, publicada el viernes, ratifica que había otras autoridades del Parlamento antes que ella en la lista de sucesión presidencial tras la dimisión del mandatario, y que la renuncia en las cámaras deben ser aprobadas por sus plenos, lo que no se produjo hasta después de que Áñez se autoproclamó presidenta interina.

Áñez calificó en una carta enviada al presidente Luis Arce de absurdo inconcebible que el gobierno niegue la legalidad de su administración, que llegó hasta 2020. Destacó que las arbitrariedades de su gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como presidenta constitucional, un absurdo inconcebible .

La ex senadora, de 54 años y con detención preventiva desde hace siete meses, agregó que la legalidad de su administración fue refrendada por una declaración del Tribunal Constitucional de enero de 2020 y una ley aprobada por el Congreso en el mismo mes, que ratificó la constitucionalidad de mi mandato .